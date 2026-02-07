Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (7) no bairro Tangarás, em Bauru. O crime ocorreu por volta das 4h47, na rua Flávio Aredes Lopes. A vítima fatal é Ismael Teles Honorato, 51 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas via Copom para atender uma ocorrência envolvendo um indivíduo alvejado por disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegarem, os policiais foram recebidos por uma equipe do Samu. O médico responsável constatou o óbito da vítima ainda no local. Segundo a equipe médica, ele apresentava uma lesão provocada por disparo de arma de fogo na região da cabeça, com orifício de entrada na têmpora direita.

Um parente da vítima estava no local e informou à polícia que desconhecia a motivação do crime, optando por não prestar mais esclarecimentos naquele momento. Ainda conforme informações colhidas no local, imóveis próximos possuem câmeras de monitoramento que podem auxiliar na investigação.