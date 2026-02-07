Uma motociclista ficou gravemente ferida após sofrer um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (6), na rodovia Marechal Rondon, em Avaí (a 39 km de Bauru). A ocorrência foi registrada por volta das 21h02, no km 378+400 metros, no sentido Interior-Capital.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de placa DVE5C97, e um caminhão do tipo “paleteiro”. No momento da chegada das equipes policiais, a condutora da motocicleta já havia sido socorrida e encaminhada à Santa Casa de Pirajuí, apresentando suspeita de fratura na clavícula e em uma das pernas.

Ainda segundo a polícia, o motorista do caminhão não permaneceu no local e fugiu após o acidente. Apenas a motocicleta permaneceu na rodovia, sendo removida posteriormente para a base operacional da Polícia Rodoviária, em razão da baixa luminosidade e do risco de novos acidentes.