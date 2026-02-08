O Noroeste passou a semana treinando, no Centro de Alta Performance, no Estádio Alfredo de Castilho, após a vitória no último domingo contra o Velo Clube, para encarar o Santos, pela sétima rodada do Campeonato Paulistão. A partida será realizada neste domingo (8), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho. É o jogo mais esperado do ano em Bauru. Devido ao novo formato do campeonato, o Santos é o único dos 'grandes' a vir a Bauru.
Neste sábado, a torcida acompanhou o treino e passou muita energia aos jogadores e comissão técnica. O Noroeste precisa de um bom resultado para ficar definitivamente livre da ameaça do rebaixamento e também para lutar pela classificação à próxima etapa entre os 8 melhores. O última jogo desta fase será contra o Primavera, fora de casa, no dia 15, próximo domingo, às 20h30.
Ingressos – Torcida do Noroeste
* Arquibancada Eucalipto: R$ 200,00
* Arquibancada Central: R$ 250,00
* Cadeira Coberta: R$ 300,00
Ingressos – Torcida Visitante (Santos)
* Arquibancada Benedito Eleutério: R$ 250,00
Os ingressos seguem à venda de forma online, a qualquer momento, pelo site:
https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home
Carlão chega a 70 jogos
O atacante Carlão está prestes a atingir uma marca expressiva com a camisa do Noroeste. No duelo contra o Santos, o camisa 9 completará 70 jogos pelo clube de Bauru, consolidando ainda mais sua história em sua terceira passagem pelo Norusca.
Aos 33 anos, Carlão soma 69 partidas e 30 gols pelo Noroeste e é um dos grandes destaques da atual edição do Estadual. Com quatro gols marcados em seis jogos, o atacante ocupa a vice-artilharia do Paulistão 2026, sendo responsável por 57% dos gols da equipe na competição até o momento.
Ao longo de sua trajetória no clube, Carlão disputou a Série A2 do Campeonato Paulista em 2023 e 2024, a Copa Paulista de 2023, além dos Paulistões de 2025 e 2026. Em praticamente todas as competições, foi o principal artilheiro da equipe, ficando fora do topo apenas na Copa Paulista de 2023, quando marcou três gols. Em 2024, teve atuação histórica ao ser artilheiro e eleito Craque da Série A2, liderando o Noroeste na campanha de acesso à elite do futebol paulista.
No Paulistão de 2025, Carlão terminou como principal goleador do Noroeste, com cinco gols, e manteve o protagonismo em 2026.
Neymar não deve jogar
Neymar ainda não entrou em campo em 2026. O atacante do Santos já treina com o elenco após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, em dezembro, mas não foi relacionado para nenhum jogo na temporada. O atacante, agora com 34 anos, completados na última quinta (5), está em fase de adaptação e ainda não tem previsão certa de retorno ao campo.
O torcedor do Santos terá que esperar um pouco mais para ver Neymar em campo. Mesmo recuperado de lesão e treinando com bola, o camisa 10 não foi relacionado para o jogo contra o Noroeste. Ele deve voltar no jogo do Peixe contra o Velo Clube, no encerramento da primeira fase do Paulista.
A prioridade é que o ídolo alvinegro, que renovou contrato até o fim de 2026, atinja o melhor nível físico antes de retornar aos gramados. O desafio é o tempo: a Copa do Mundo acontece em junho.