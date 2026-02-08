O Noroeste passou a semana treinando, no Centro de Alta Performance, no Estádio Alfredo de Castilho, após a vitória no último domingo contra o Velo Clube, para encarar o Santos, pela sétima rodada do Campeonato Paulistão. A partida será realizada neste domingo (8), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho. É o jogo mais esperado do ano em Bauru. Devido ao novo formato do campeonato, o Santos é o único dos 'grandes' a vir a Bauru.

Neste sábado, a torcida acompanhou o treino e passou muita energia aos jogadores e comissão técnica. O Noroeste precisa de um bom resultado para ficar definitivamente livre da ameaça do rebaixamento e também para lutar pela classificação à próxima etapa entre os 8 melhores. O última jogo desta fase será contra o Primavera, fora de casa, no dia 15, próximo domingo, às 20h30.

Ingressos – Torcida do Noroeste

* Arquibancada Eucalipto: R$ 200,00

* Arquibancada Central: R$ 250,00

* Cadeira Coberta: R$ 300,00

Ingressos – Torcida Visitante (Santos)