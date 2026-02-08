Uma mulher de 28 anos sofreu graves queimaduras de terceiro grau no rosto, pescoço, tórax, seios e membros após ser atingida por água fervente durante uma discussão com seu companheiro, em uma casa no centro de Vera Cruz (SP) na noite de sábado, 7 de fevereiro. A informação, do repórter Rodrigo Viudes, foi veiculada pelo site Marília Notícia.

Segundo a polícia, o companheiro dela, de 34 anos, foi preso em flagrante e admitiu ter provocado o derramamento da água, alegando que não foi intencional. A vítima, que preparava um alimento no momento da discussão, foi inicialmente atendida em um pronto-atendimento local e depois transferida para o Hospital das Clínicas de Marília, onde segue internada sem previsão de alta.

Ele foi indiciado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, e a autoridade policial solicitou a conversão da prisão em preventiva devido à gravidade das lesões e risco à integridade física da vítima.