O avião trazendo a delegação do Santos deve deixar o litoral logo após o almoço e chegar a Bauru entre 16h e 16h30 deste sábado (7), véspera da partida contra o Noroeste, segundo setoristas do Peixe. Se a programação não mudar, antes da viagem a equipe deve fazer o último treino pela manhã. O pouso deve acontecer no Aeroporto Estadual de Bauru-Arealva/Moussa Nakhl Tobias. Bauruenses já se organizam para ir receber o Alvinegro Praiano.
Ainda não há confirmação se o atacante Neymar virá com o grupo ou se chegará na manhã seguinte, possivelmente de helicóptero, mas ele virá, segundo a imprensa do litoral. A hospedagem do Santos será em um hotel próximo à Praça da Paz. Ingressos para o jogo estão à venda (veja abaixo).
Ainda segundo a imprensa da cidade de Santos, Neymar deve retornar para enfrentar o Noroeste neste domingo (8), às 16h, pela penúltima (7.ª) rodada do Paulistão, mas o tema é tratado com cautela dentro do elenco.
Gabigol ressaltou que o retorno de Neymar precisa acontecer de forma gradual, sem sobrecarregar o jogador. O camisa 10 do Peixe não atua desde 7 de dezembro, quando entrou em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O detalhe que Gabigol não cita é a preocupação da torcida: o time está na “porta da zona de rebaixamento”, com seis pontos, na 14.ª colocação, à frente apenas do Velo Clube (15.º) e da lanterna Ponte Preta (16.ª).
O Peixe terá a obrigação de vencer o Norusca, que tem sete pontos, para evitar um histórico rebaixamento. Já para a equipe alvirrubra, um empate garante matematicamente a permanência na elite do estadual em 2027, com uma rodada de antecedência. Uma vitória coloca a Maquininha Vermelha na briga por uma vaga entre os oito que avançam ao mata-mata.
Retrospecto
O Noroeste venceu o Santos apenas sete vezes ao longo de 56 jogos, sendo a última em 27 de setembro de 1992, por 1 a 0. Já Neymar atuou no Alfredo de Castilho quando estava no Sub-17, em 2008, pouco antes de ser promovido ao time principal no ano seguinte. Naquele ano, ele marcou um gol no empate por 1 a 1 com o Norusquinha.
Em 2013, ele retornou ao Alfredão, desta vez para enfrentar o Oeste (na época de Itápolis), e também marcou um gol na vitória por 2 a 1.
A última partida do Santos contra o Norusca em Bauru, no profissional, foi no dia 25 de janeiro de 2009, quando o Peixe venceu o Alvirrubro por 2 a 1, pelo Paulistão. Outra passagem anterior no Alfredão foi em 2007, com nova vitória santista, desta vez por 4 a 1. Em 2025, na Vila Belmiro, com Neymar e Soteldo, o Santos venceu o Noroeste por 3 a 0.
Ingressos
Setores destinados à torcida do Noroeste:
• Arquibancada Eucalipto: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada)
• Arquibancada Central: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125,00 (meia-entrada)
• Cadeira Coberta: R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia-entrada)
Setor visitante (Santos):
• Arquibancada Benedito Eleutério: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125,00 (meia-entrada)
Os ingressos podem ser adquiridos a qualquer momento de forma online, por meio do site
https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home
Também estão disponíveis para venda presencial na Secretaria do clube, localizada na Rua Benedito Eleutério, nº 4-10, Vila Pacífico, com atendimento a partir desta quarta-feira (28), das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 12h.
