O avião trazendo a delegação do Santos deve deixar o litoral logo após o almoço e chegar a Bauru entre 16h e 16h30 deste sábado (7), véspera da partida contra o Noroeste, segundo setoristas do Peixe. Se a programação não mudar, antes da viagem a equipe deve fazer o último treino pela manhã. O pouso deve acontecer no Aeroporto Estadual de Bauru-Arealva/Moussa Nakhl Tobias. Bauruenses já se organizam para ir receber o Alvinegro Praiano.

Ainda não há confirmação se o atacante Neymar virá com o grupo ou se chegará na manhã seguinte, possivelmente de helicóptero, mas ele virá, segundo a imprensa do litoral. A hospedagem do Santos será em um hotel próximo à Praça da Paz. Ingressos para o jogo estão à venda (veja abaixo).

Ainda segundo a imprensa da cidade de Santos, Neymar deve retornar para enfrentar o Noroeste neste domingo (8), às 16h, pela penúltima (7.ª) rodada do Paulistão, mas o tema é tratado com cautela dentro do elenco.