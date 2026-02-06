Apesar dos avanços em prevenção e tratamento, as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) seguem como um desafio para a saúde pública no Brasil. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, através do Boletim Epidemiológico, doenças como a sífilis ainda registram números expressivos de novos casos todos os anos. Esse cenário reforça a necessidade de ações educativas permanentes, que incentivem a prevenção, à testagem regular e o cuidado responsável com a saúde sexual.

Para instruir e esclarecer dúvidas sobre o assunto, ao longo de todo o mês, a Unidade de Bauru do Seconci-SP (Serviço Social da Construção) realizará uma campanha de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) com foco na conscientização, na informação qualificada e no cuidado com a saúde dos trabalhadores da construção civil, por meio de palestras gratuitas realizadas durante o Diálogo Diário de Segurança (DDS).

Durante os encontros, são abordados temas como formas de transmissão das ISTs, métodos de prevenção, importância do uso de preservativos, do acompanhamento médico e do diagnóstico precoce, além do incentivo ao autocuidado contínuo. As palestras podem ser agendadas pelas empresas interessadas por meio do telefone (14) 3570-1020. Em Bauru, o Seconci-SP está localizado na Rua Gustavo Maciel, 16-31, no Centro.