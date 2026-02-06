Apesar dos avanços em prevenção e tratamento, as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) seguem como um desafio para a saúde pública no Brasil. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, através do Boletim Epidemiológico, doenças como a sífilis ainda registram números expressivos de novos casos todos os anos. Esse cenário reforça a necessidade de ações educativas permanentes, que incentivem a prevenção, à testagem regular e o cuidado responsável com a saúde sexual.
Para instruir e esclarecer dúvidas sobre o assunto, ao longo de todo o mês, a Unidade de Bauru do Seconci-SP (Serviço Social da Construção) realizará uma campanha de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) com foco na conscientização, na informação qualificada e no cuidado com a saúde dos trabalhadores da construção civil, por meio de palestras gratuitas realizadas durante o Diálogo Diário de Segurança (DDS).
Durante os encontros, são abordados temas como formas de transmissão das ISTs, métodos de prevenção, importância do uso de preservativos, do acompanhamento médico e do diagnóstico precoce, além do incentivo ao autocuidado contínuo. As palestras podem ser agendadas pelas empresas interessadas por meio do telefone (14) 3570-1020. Em Bauru, o Seconci-SP está localizado na Rua Gustavo Maciel, 16-31, no Centro.
Segundo Rafael Oliveira, supervisor da Regional Bauru do Seconci-SP, levar informação até o ambiente de trabalho é uma estratégia eficaz de prevenção. “A prevenção começa com o conhecimento. Nosso papel é orientar, conscientizar e facilitar o acesso à informação, contribuindo para escolhas mais seguras e para a promoção da saúde”, destaca.
Além de alcançar diretamente os trabalhadores, a campanha também amplia seu impacto ao ultrapassar os limites do canteiro de obras. As orientações recebidas durante o DDS tendem a ser compartilhadas em casa, fortalecendo a disseminação de informações corretas e contribuindo para a conscientização de familiares e da comunidade em geral.