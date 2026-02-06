O Guri, programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, abre nesta segunda-feira (9) as inscrições para as matrículas de 2026.

O Polo Polifonia Bauru disponibilizará vagas para os cursos de sax, flauta, clarinete, trompete, trombone, cello, baixo, tuba, eufônio, trompa, oboé, percussão e Iniciação Musical I e II. Todos os cursos terão vagas nos períodos da manhã e da tarde; apenas o instrumento oboé contará com vagas exclusivamente no período da manhã. Os cursos são gratuitos.

As aulas começam em fevereiro, mas as inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de março. O GURI é a porta de entrada para quem deseja aprender a cantar ou tocar um instrumento. Não é exigido conhecimento musical prévio nem possuir instrumento em casa e os alunos contam com todo o suporte em sala de aula.