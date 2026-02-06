O Guri, programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, abre nesta segunda-feira (9) as inscrições para as matrículas de 2026.
O Polo Polifonia Bauru disponibilizará vagas para os cursos de sax, flauta, clarinete, trompete, trombone, cello, baixo, tuba, eufônio, trompa, oboé, percussão e Iniciação Musical I e II. Todos os cursos terão vagas nos períodos da manhã e da tarde; apenas o instrumento oboé contará com vagas exclusivamente no período da manhã. Os cursos são gratuitos.
As aulas começam em fevereiro, mas as inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de março. O GURI é a porta de entrada para quem deseja aprender a cantar ou tocar um instrumento. Não é exigido conhecimento musical prévio nem possuir instrumento em casa e os alunos contam com todo o suporte em sala de aula.
“O GURI é uma grande potência de transformação. As 120 mil novas vagas em todo o estado refletem o quanto essa política pública é fundamental e gera impacto para toda a população do estado de São Paulo. Cultura, educação e desenvolvimento humano caminhando juntos, por meio do GURI”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.
De acordo com Paulo Zuben, diretor Artístico-Pedagógico da Santa Marcelina Cultura, o GURI tem como missão formar pessoas para a vida e para a sociedade por meio da educação musical. “No GURI, os estudantes desenvolvem habilidades que vão muito além das necessidades do fazer musical. Seja nas aulas de canto ou de instrumento, a metodologia de ensino coletivo potencializa, nos jovens, o trabalho em grupo e o fazer em conjunto. Desenvolve a escuta. O GURI é uma oportunidade não apenas de aprender música, mas também de melhorar de vida”, comenta.
Inscrição
Para realizar a matrícula, é necessário comparecer ao polo de ensino do GURI onde deseja estudar, na companhia de um responsável, e apresentar certidão de nascimento ou RG do(a) aluno(a) (original e cópia), comprovante de matrícula escolar ou declaração de frequência escolar e uma foto 3x4 recente. O responsável também deve apresentar RG (original e cópia) e comprovante de endereço para consulta.
Quem pode participar
Crianças a partir dos 6 anos de idade já podem se matricular. Para estudar no GURI, não é necessário ter conhecimento musical nem possuir instrumento em casa. O programa oferece cursos regulares de Iniciação Musical (de 6 a 9 anos) e curso sequencial (de 10 a 18 anos), que ensina a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente. Nesta modalidade, as alunas e os alunos podem optar por uma das diversas opções de instrumentos, de acordo com a oferta de cada polo de ensino.
Horário de atendimento do Polo Polifonia:
Segunda-feira – 13h às 17h
Terça-feira – 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h
Quarta e quinta-feira – 7h30 às 11h30 e das 13h às 18h
Sexta-feira – 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h