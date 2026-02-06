Bauru contabilizou 36 homicídios em 2025, o maior índice dos últimos 13 anos, de acordo com dados levantados pelo JCNET junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP), que atualizou nesta semana o mês dezembro e, portanto, finalizou a análise do ano passado inteiro. A cidade só registrou mais casos em 2012, com 44 assassinatos à época (veja no quadro abaixo).

O delegado Cledson Nascimento, titular da 3.ª Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Bauru, destacou ao JCNET recentemente que o objetivo do trabalho de sua equipe é investigar homicídios de autoria desconhecida (20 destes 35). Ele ressalta que sua equipe já esclareceu quase 100% dos crimes. O único que resta, e segue em apuração de autoria, é um do bairro Águas Virtuosas, do dia 12 de agosto. Para Cledson, os números retratam a importância do papel da Polícia Civil de Bauru.

A Polícia Militar (PM) informa constantemente que tem efetivo nas ruas para ronda ostensiva com o objetivo de coibir este tipo de crime.