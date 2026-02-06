Bauru contabilizou 36 homicídios em 2025, o maior índice dos últimos 13 anos, de acordo com dados levantados pelo JCNET junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP), que atualizou nesta semana o mês dezembro e, portanto, finalizou a análise do ano passado inteiro. A cidade só registrou mais casos em 2012, com 44 assassinatos à época (veja no quadro abaixo).
O delegado Cledson Nascimento, titular da 3.ª Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Bauru, destacou ao JCNET recentemente que o objetivo do trabalho de sua equipe é investigar homicídios de autoria desconhecida (20 destes 35). Ele ressalta que sua equipe já esclareceu quase 100% dos crimes. O único que resta, e segue em apuração de autoria, é um do bairro Águas Virtuosas, do dia 12 de agosto. Para Cledson, os números retratam a importância do papel da Polícia Civil de Bauru.
A Polícia Militar (PM) informa constantemente que tem efetivo nas ruas para ronda ostensiva com o objetivo de coibir este tipo de crime.
Segundo a Delegacia Seccional de Polícia Civil, o mês de janeiro de 2026 fechou com nenhum homicídio na cidade. O único assassinato deste ano, até o momento, foi o ocorrido no final da madrugada de domingo, 1.º de fevereiro, quando Lucimara de Mattos Carrenho, de 48 anos, teve uma faca cravada em seu pescoço. O crime aconteceu na rua Floriano Peixoto, próximo ao cruzamento com rua Sete de Setembro, na região central da cidade. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a PM a identificar e prender a suspeita do homicídio, que é uma mulher de 37 anos que vive em situação de rua, no entorno do Terminal Rodoviário.
Quando as ocorrências são de autoria desconhecida, elas são investigadas pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da cidade.