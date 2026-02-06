Uma idosa de 70 anos procurou a Polícia Civil para registrar uma denúncia de importunação sexual contra o seu vizinho, de 45 anos, acusado por ela de tê-la chamado até a sua residência, no Parque Santa Cândida, e ter mostrado seu órgão genital para a aposentada. O homem trabalha como agente comunitário de um posto de saúde municipal de Bauru.
O caso aconteceu no dia 19 de setembro de 2025 e foi comunicado à Polícia Civil uma semana depois. Porém, na época, a idosa sabia apenas o primeiro nome do seu vizinho. No dia 24 de janeiro deste ano, ela voltou à delegacia com o nome completo do acusado e o cargo dele junto ao município, para facilitar à investigação, ainda que não exista mais o flagrante. Desde então, o boletim de ocorrência (BO) não havia sido liberado para a imprensa, que obteve acesso ao documento somente nesta sexta-feira (6). O JCNET procurou a Prefeitura de Bauru para esclarecimentos sobre o trabalhador de sua equipe de saúde (veja nota abaixo).
Segundo consta do BO, a idosa relata que estava sozinha em sua residência quando o vizinho da frente foi até sua casa avisá-la de que havia um pé de tangerina em sua residência e que os frutos estavam maduros e em grande quantidade.
Ainda de acordo com ela, o homem a chamou para ir até lá para pegar o fruto. A idosa, então, foi ao local e disse que não havia pé de tangerina nenhum. Ela declara que o suspeito ficou atrás dela o tempo todo e que, nesse meio tempo, sentiu algo em suas costas. Ao se virar, viu que ele estava com o órgão sexual à mostra, encostando-o em suas costas.
Consta também no registro policial que a vítima, em estado de choque, ficou sem reação e disse que o autor a fez pegar em seu órgão genital. A vítima alega que depois foi embora para casa e tomou um calmante.
Nota da Saúde Municipal
"A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru informa que o fato, de natureza suspeita, foi formalmente registrado e acolhido pela Coordenação de Políticas Públicas para a Saúde Integral, responsável pela supervisão dos agentes comunitários de saúde no município.
As providências administrativas cabíveis foram adotadas de forma imediata, com o encaminhamento do caso à Corregedoria Municipal de Bauru e às demais instâncias competentes, para apuração.
Conforme orientação técnica, o servidor foi preventivamente afastado das atividades externas, como medida de resguardo, até a conclusão das apurações, com garantia do devido processo legal."