Uma idosa de 70 anos procurou a Polícia Civil para registrar uma denúncia de importunação sexual contra o seu vizinho, de 45 anos, acusado por ela de tê-la chamado até a sua residência, no Parque Santa Cândida, e ter mostrado seu órgão genital para a aposentada. O homem trabalha como agente comunitário de um posto de saúde municipal de Bauru.

O caso aconteceu no dia 19 de setembro de 2025 e foi comunicado à Polícia Civil uma semana depois. Porém, na época, a idosa sabia apenas o primeiro nome do seu vizinho. No dia 24 de janeiro deste ano, ela voltou à delegacia com o nome completo do acusado e o cargo dele junto ao município, para facilitar à investigação, ainda que não exista mais o flagrante. Desde então, o boletim de ocorrência (BO) não havia sido liberado para a imprensa, que obteve acesso ao documento somente nesta sexta-feira (6). O JCNET procurou a Prefeitura de Bauru para esclarecimentos sobre o trabalhador de sua equipe de saúde (veja nota abaixo).

Segundo consta do BO, a idosa relata que estava sozinha em sua residência quando o vizinho da frente foi até sua casa avisá-la de que havia um pé de tangerina em sua residência e que os frutos estavam maduros e em grande quantidade.