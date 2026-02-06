06 de fevereiro de 2026
NA REGIÃO

Colisão frontal em rodovia Jaú-Bocaina faz vítima fatal

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação: Artesp
Vítima fatal era passageiro do Uno
Nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira (6), dois veículos colidiram frontalmente no quilômetro 134 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), no trevo de acesso a Bocaina e Guarantã.

De acordo com o site da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um Fiat Uno seguia sentido Bocaina e um Volkswagen Gol seguia no sentido Jaú quando, por motivos a serem esclarecidos, invadiu a pista contrária. Nesse momento, os dois veículos tentaram desviar para o acostamento, quando ocorreu a colisão frontal com o Uno.

Um dos cinco ocupantes do Uno morreu no local. Outros três foram socorridos com ferimentos moderados e um com ferimentos leves. No Gol havia quatro pessoas, sendo uma socorrida com ferimentos leves e três com ferimentos moderados.

Gol seguia sentido Jaú quando colidiu com o Uno, que vinha no sentido contrário
