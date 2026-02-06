06 de fevereiro de 2026
EM JAÚ

Homem é preso por agressões, ameaças e desacato dentro de mercado

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JC
Autuado em flagrante por desacato, desobediência, resistência, lesão corporal, ameaça e injúria, suspeito de 52 anos permaneceu preso, aguardando audiência de custódia
Autuado em flagrante por desacato, desobediência, resistência, lesão corporal, ameaça e injúria, suspeito de 52 anos permaneceu preso, aguardando audiência de custódia

Jaú - Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), na manhã desta quinta-feira (5), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após agredir um funcionário de um supermercado localizado no Centro da cidade e ameaçar, ofender e desacatar os agentes de segurança.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais civis à paisana estavam no estabelecimento comercial quando presenciaram uma briga entre dois homens, um deles funcionário do mercado, que se defendia das agressões praticadas pelo suspeito.

Os policiais civis relataram que, ao tentar intervir para cessar a agressão, foram hostilizados, sofrendo ofensas, ameaças e até uma tentativa de agressão física, mesmo após o autor ser informado de que se tratavam de agentes da segurança.

Além disso, segundo o registro policial, o homem resistiu ativamente ao uso de algemas, investiu contra os policiais e também ameaçou o funcionário do supermercado, sendo necessário solicitar apoio para que ele fosse contido de maneira segura.

Na unidade policial, conforme o BO, continuou a desacatar e ameaçar os policiais civis, além de investir novamente contra a equipe. Ele ainda alegou, falsamente, ter sofrido tortura. Autuado em flagrante por desacato, desobediência, resistência, lesão corporal, ameaça e injúria, permaneceu preso, aguardando audiência de custódia.

