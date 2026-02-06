Jaú - Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), na manhã desta quinta-feira (5), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após agredir um funcionário de um supermercado localizado no Centro da cidade e ameaçar, ofender e desacatar os agentes de segurança.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais civis à paisana estavam no estabelecimento comercial quando presenciaram uma briga entre dois homens, um deles funcionário do mercado, que se defendia das agressões praticadas pelo suspeito.

Os policiais civis relataram que, ao tentar intervir para cessar a agressão, foram hostilizados, sofrendo ofensas, ameaças e até uma tentativa de agressão física, mesmo após o autor ser informado de que se tratavam de agentes da segurança.