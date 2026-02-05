Avaí - A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 200 quilos de maconha que eram transportados por um homem de 26 anos, na noite desta quarta-feira (4), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Avaí (39 quilômetros de Avaí).

Agentes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizavam a Operação Impacto para coibir o tráfico de drogas e de armas na região quando, por volta das 20h50, abordaram o veículo do suspeito na altura do quilômetro 370.

Durante a vistoria, a equipe encontrou 203 tijolos da droga distribuídos entre o banco traseiro e o porta-malas. O entorpecente e o carro foram apreendidos e o homem foi encaminhado ao plantão da CPJ de Bauru.