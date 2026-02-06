O Sesi Vôlei Bauru segue em busca da manutenção de sua sequência vitoriosa na Superliga 25-26. No ano, são cinco jogos e cinco vitórias, e o próximo desafio será o Dentil Praia Clube. O duelo com a equipe mineira é nesta sexta-feira, 6, às 21h30, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. A partida tem entrada gratuita via Meu Sesi.

O time de Bauru vem de vitória sobre o Fluminense, fora de casa, por 3 sets a 1, subindo para a quarta colocação com 32 pontos em 11 vitórias e cinco derrotas. O Dentil Praia Clube vem logo atrás, na quinta colocação com 30 pontos, tendo 10 vitórias e cinco derrotas e um jogo a menos que o Sesi Vôlei Bauru. O time de Uberlândia chega na rodada após derrota no clássico com o Gerdau Minas em 3 a 0.

O duelo entre Sesi Vôlei Bauru e Dentil Praia Clube tem entrada totalmente gratuita, sendo necessário se cadastrar e reservar o ingresso pelo Meu Sesi. A reserva já está disponível pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026