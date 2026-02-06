O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), anunciou, nesta quarta-feira (4), pacote de ações em habitação, urbanismo e desenvolvimento territorial para todo o estado. Na Região Administrativa de Bauru, 510 famílias serão beneficiadas com novas moradias. Além disso, cinco convênios do Bairro Paulista foram assinados com os municípios para realização de melhorias urbanas com vistas ao desenvolvimento sustentável. Os investimentos estaduais totalizam R$ 99,9 milhões.

Durante a agenda, o Estado autorizou a construção de 510 novas moradias na RA Bauru, totalizando investimentos de R$ 96,9 milhões. Foram contemplados oito municípios: Barra Bonita (70), Boraceia (30), Dois Córregos (100), Lins (150), Lucianópolis (30), Pirajuí (70), Presidente Alves (30) e Reginópolis (30).

Essas unidades serão construídas via produção direta da CDHU ou Carta de Crédito Associativa (CCA). Por meio da Companhia, o governo licita as obras e constrói moradias destinadas prioritariamente às famílias de menor renda com um financiamento facilitado e altamente subsidiado.