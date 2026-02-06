Após uma pausa por conta da disputa da Copa Super 8, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta sexta-feira (6) para a sequência do 2º turno do NBB Caixa. Às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, o Dragão recebe a equipe do Cruzeiro, com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e da Disney + (plataforma de streaming).
O período de 15 dias sem jogos foi utilizado pela comissão técnica para recuperação física e ajustes táticos. De acordo com Paulo Jaú, o período de preparação poderá ser decisivo quando a reta final do campeonato começar. "Acredito que essa janela foi muito importante. Conseguimos fazer treinamentos fortes, dentro da realidade de jogo, como uma partida nos propõe. A resposta dos atletas perante esse trabalho foi muito positiva, então eu acredito que nós podemos performar bem", avaliou o treinador.
O time bauruense chega para o duelo contra os mineiros na 12ª colocação, com campanha de 50% de aproveitamento: 12 vitórias em 24 partidas. Já os adversários, estreantes na competição, aparecem mais atrás, no 14º lugar, com sete triunfos e 15 derrotas. No primeiro turno, em Belo Horizonte, o Dragão foi superado por 76 x 75, em partida decidida nos instantes finais.
"Foi um jogo em que nos superamos. Estávamos desfalcados e com atletas jogando no sacrifício. Mas, apesar da reação, não conseguimos fechar para sair com o resultado", analisou Jaú. "Além disso, o Cruzeiro é uma equipe que mudou bastante desde o primeiro turno. Assim como a gente, se reorganizou, trouxe peças com o campeonato em andamento e ficou mais competitiva. Precisamos entrar com atenção, pois será uma grande partida", completou o comandante - que conta com praticamente todo o elenco à disposição.
O ala Wesley Mogi segue como único desfalque, em recuperação de uma cirurgia no tendão do bíceps direito. Porém, o camisa 19 já está participando dos treinamentos com seus companheiros. A expectativa é de que ele possa readquirir sua forma física em breve para retornar antes dos playoffs.
Ingressos
Os ingressos antecipados para o confronto estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para cadeiras numeradas e R$ 90 para cadeiras de quadra.
Cada CPF pode adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais para menores de idade. Crianças de até sete anos têm gratuidade, mediante retirada do ingresso de cortesia pelo site. Caso a carga antecipada não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio a partir de uma hora antes do início da partida.