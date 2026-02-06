Após uma pausa por conta da disputa da Copa Super 8, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta sexta-feira (6) para a sequência do 2º turno do NBB Caixa. Às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, o Dragão recebe a equipe do Cruzeiro, com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e da Disney + (plataforma de streaming).

O período de 15 dias sem jogos foi utilizado pela comissão técnica para recuperação física e ajustes táticos. De acordo com Paulo Jaú, o período de preparação poderá ser decisivo quando a reta final do campeonato começar. "Acredito que essa janela foi muito importante. Conseguimos fazer treinamentos fortes, dentro da realidade de jogo, como uma partida nos propõe. A resposta dos atletas perante esse trabalho foi muito positiva, então eu acredito que nós podemos performar bem", avaliou o treinador.

O time bauruense chega para o duelo contra os mineiros na 12ª colocação, com campanha de 50% de aproveitamento: 12 vitórias em 24 partidas. Já os adversários, estreantes na competição, aparecem mais atrás, no 14º lugar, com sete triunfos e 15 derrotas. No primeiro turno, em Belo Horizonte, o Dragão foi superado por 76 x 75, em partida decidida nos instantes finais.