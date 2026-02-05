O proprietário da Tuim Sucatas, Wagner Cardoso, que adquiriu materiais inservíveis da Emdurb, objeto de apuração de uma CEI na Câmara Municipal de Bauru, informa que, ao contrário do que teria dado a entender uma matéria anterior do JCNET, publicada nesta quarta-feira (4), foi até a Polícia Civil no último dia 30, de forma espontânea, para entregar a quantia de R$ 11 mil, valor referente à compra da sucata, que ele acreditava estar sendo feita de forma correta por parte da Emdurb.

Conforme já havia informado à própria CEI, Cardoso só não havia feito o pagamento antes e ainda estava de posse do dinheiro porque aguardava a entrega dos comprovantes de compra por parte da Emdurb, como ocorre em qualquer transação comercial. Ele explica que como houve as denúncias sobre a forma como diretores da Emdurb procederam a venda, não foi mais possível fazer o pagamento diretamente à empresa pública. O que foi feito agora, diretamente na Polícia Civil.

O valor exato entregue à Polícia Civil e que agora está depositado em juízo é de R$ 11.402,68. Portanto, não houve busca e apreensão por parte da Polícia em sua propriedade, mas sim a entrega voluntária dos valores por parte de Wagner Cardoso em um órgão que apura os procedimentos adotados pela Emdurb.