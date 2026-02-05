Jaú - A Caçambaria Espaço Arte de Jaú (47 quilômetros de Bauru), por meio do Projeto Universo Jacarandá, promove neste sábado (7), das 9h30 às 11h30, o Pré-Carnaval da cultura popular, um encontro aberto e gratuito para toda a família, com muita música, dança, batuque e celebração das tradições brasileiras. A ação é viabilizada por meio do Edital Fomento CultSP PNAB Nº 38/2024 – manutenção e modernização de espaços culturais da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura.

O evento acontece na Caçambaria, na rua Tenente Lopes, 1.569, com uma rica vivência da cultura popular, reunindo atrações musicais, rodas de capoeira e atividades comunitárias que já fazem parte do cotidiano do espaço. O público poderá curtir o batuque de lata para as crianças, aproveitar o funcionamento da biblioteca comunitária, e se encantar com músicas e ritmos tradicionais.

A programação artística traz o cantor e compositor Ozi dos Palmares, figura respeitada da música popular brasileira, nascido em Palmares (PE), cuja trajetória nasceu no fervor das manifestações culturais de sua terra — com frevo, maracatu, cirandas e improvisos vocais que expressam as tradições nordestinas com originalidade e força. Seu trabalho mistura inventividade sonora e um profundo amor pela cultura popular.