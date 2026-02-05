Ubirajara - Uma bebê de 10 meses sofreu graves queimaduras, em Ubirajara (83 quilômetros de Bauru), após uma explosão causada por derramamento de óleo quente de um tacho em um fogareiro. As chamas também atingiram a mãe da criança, de 22 anos, e uma amiga dela, de 23 anos. Todas seguem internadas.

Segundo registro policial, o acidente ocorreu na noite do último sábado (31), em uma residência no Centro da cidade, mas só foi registrado nesta quarta-feira (4), após a Polícia Civil tomar conhecimento do fato por meio de redes sociais.

De acordo com o BO, ao movimentar um tacho com óleo de cozinha quente, um homem de 53 anos deixou cair acidentalmente parte do produto em um fogareiro, o que resultou em uma explosão que atingiu a bebê, a mãe e a amiga dela.