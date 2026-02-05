Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, declarada morta por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser atropelada por um veículo, no início da noite do último dia 18, em Bauru, e reanimada posteriormente por médico da concessionária Eixo SP após manobras de ressuscitação recebeu alta do Hospital de Base (HB) na tarde desta quinta-feira (5) e já está em casa. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde.

A mãe de Fernanda informou à reportagem que a filha apresenta confusão mental, não está conseguindo se expressar direito e ainda não tem noção de que sofreu um grave acidente, necessitando de cuidados em tempo integral.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, a paciente foi atingida por um Chevrolet Tracker que seguia no sentido Bauru-Marília no quilômetro 352 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao bairro Fortunato Rocha Lima.