Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas, resistência, desobediência e desacato, na manhã de quarta-feira (4), em Lençóis Paulista.

A ação contou com a participação de policiais civis, policiais militares e da Guarda Civil Municipal e teve como objetivo coibir o tráfico de entorpecentes no município. Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, em um imóvel localizado na rua Ênio Ferrari.

O suspeito foi abordado em frente à residência, acompanhado de outros três indivíduos. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram um pino de cocaína com um dos homens e a quantia de R$ 10,00 com o suspeito. Com os demais abordados, nada de ilícito foi encontrado.