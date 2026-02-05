Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas, resistência, desobediência e desacato, na manhã de quarta-feira (4), em Lençóis Paulista.
A ação contou com a participação de policiais civis, policiais militares e da Guarda Civil Municipal e teve como objetivo coibir o tráfico de entorpecentes no município. Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, em um imóvel localizado na rua Ênio Ferrari.
O suspeito foi abordado em frente à residência, acompanhado de outros três indivíduos. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram um pino de cocaína com um dos homens e a quantia de R$ 10,00 com o suspeito. Com os demais abordados, nada de ilícito foi encontrado.
Ao ser informado sobre o mandado judicial, o indivíduo negou a existência de entorpecentes no imóvel, mas tentou impedir a entrada dos policiais, sendo necessário o arrombamento do portão. No interior da residência, os agentes encontraram a mãe do suspeito, que afirmou não permanecer com frequência no local.
Durante as buscas, na lavanderia situada nos fundos do imóvel, os policiais localizaram um invólucro contendo drogas. Neste momento, o homem passou a resistir à ação policial, proferindo ameaças e xingamentos contra os agentes, sendo necessária a utilização moderada da força para contê-lo.
Após a contenção, os policiais encontraram uma quantidade maior de entorpecentes no local, além de balanças de precisão, pinos vazios — nas cores rosa, preta e transparente — e uma faca com resquícios de droga.
Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, resistência, desobediência e desacato.
Em depoimento, outra pessoa afirmou ter comprado o pino de cocaína do detido momentos antes da abordagem, pelo valor de R$ 10,00. O entorpecente apreendido com ele era da mesma cor dos pinos encontrados na residência.