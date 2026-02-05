As chuvas desta quarta-feira (4) deixaram intransitáveis as ruas Nicanor Ribeiro Leite e Ramon Ruiz, ambas de terra, no acesso ao bairro Chácaras Bauruenses. Três carros, inclusive um utilizado por motorista de aplicativo, atolaram nesta manhã de quinta (5). O veículo usado pelo trabalhador da Uber e da 99 precisou ser guinchado, de acordo com moradores. O local tem acesso pelo quilômetro 334 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300).

Segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), choveu 84,8 milímetros nestes cinco primeiros dias de janeiro no município. No mês, o acumulado já chega a 270,5 milímetros.

A munícipe Ana Lúcia Almeida Souza pede que a Prefeitura de Bauru envie maquinário da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Sagra) para prestar auxílio à população no local.