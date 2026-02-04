Neste sábado (7), a Rede Confiança Supermercados realizará o plantão de atendimento para o preenchimento de cerca de 100 vagas para Bauru.
O evento, chamado “Confiança Emprega + Você”, acontecerá na rua Albuquerque Lins, 7-80, Vila Falcão, das 9h às 13h. Os cargos serão destinados para as oito lojas na cidade, para o Centro de Distribuição, Confiança Alimentos, para os setores administrativo, RH (Recursos Humanos), T.I (Tecnologia da Informação) e Jovem Aprendiz.
As vagas são abertas a todos os públicos, incluindo Pessoas com Deficiência (PCD), estrangeiros, profissionais 50+ e quem busca o primeiro emprego. Todos os interessados devem levar o currículo atualizado e a cópia dos documentos pessoais RG e CPF.
Os cargos são para diversas áreas, incluindo operador de caixa, açougue, depósito, hortifrúti, mercearia, padaria, frios e laticínios, limpeza, pacote, entre outras. Não é necessário ter experiência para a maioria das funções, exceto para cargos específicos como açougueiro, padeiro, cozinheiro e algumas vagas administrativas e de T.I.
O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Os candidatos passarão por entrevistas presenciais e serão direcionados às oportunidades mais alinhadas ao seu perfil e aos seus objetivos de crescimento profissional.
Durante o evento, os candidatos também poderão conhecer os programas de desenvolvimento profissional oferecidos pela empresa, como a ‘Escola de Profissões’, que atua na formação de colaboradores em áreas como açougue, padaria, frente de caixa, RH, frios e laticínios e e-commerce.
A rede investe no desenvolvimento de seus talentos por meio do ‘Programa Monitor’, que prepara futuros líderes, e do ‘Liderar+’, voltado ao fortalecimento das competências de liderança. Complementando essa jornada, o ‘Plano de Carreira’ assegura um crescimento estruturado dentro da empresa, além de benefícios que promovem qualidade de vida e bem-estar aos colaboradores.