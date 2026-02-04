Neste sábado (7), a Rede Confiança Supermercados realizará o plantão de atendimento para o preenchimento de cerca de 100 vagas para Bauru.

O evento, chamado “Confiança Emprega + Você”, acontecerá na rua Albuquerque Lins, 7-80, Vila Falcão, das 9h às 13h. Os cargos serão destinados para as oito lojas na cidade, para o Centro de Distribuição, Confiança Alimentos, para os setores administrativo, RH (Recursos Humanos), T.I (Tecnologia da Informação) e Jovem Aprendiz.

As vagas são abertas a todos os públicos, incluindo Pessoas com Deficiência (PCD), estrangeiros, profissionais 50+ e quem busca o primeiro emprego. Todos os interessados devem levar o currículo atualizado e a cópia dos documentos pessoais RG e CPF.