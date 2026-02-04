A última vez que Neymar veio a Bauru, para uma partida no Estádio Alfredo de Castilho, não foi para enfrentar o Noroeste. Aos 21 anos, o craque esteve em campo em duelo do Santos contra o Oeste (na época de Itápolis), na noite do dia 31 de março de 2013, pela 16.ª rodada do Paulistão. Anteriormente a essa visita, o jogador havia enfrentado o Alvirrubro uma única vez no Alfredão, quando estava no Sub-17, em 2008. Houve empate em 1 a 1, com gol do menino Ney (VEJA FOTOS ABAIXO).

Em 2013, o atleta, já mundialmente famoso, antes de ir para o Barcelona, atendeu inúmeros fãs bauruenses, inclusive crianças, que puderam ver de perto o ídolo de uma geração. O fenômeno também mobilizou multidões que foram até o Aeroporto Moussa Tobias e depois se concentraram em frente ao hotel em que o Santos ficou hospedado.

O jogo terminou em 2 a 1 para o Santos, com gol de Neymar, que não marcava havia seis partidas naquela época (quatro pelo Santos e duas pela seleção). Os outros gols foram de Gilmar (pelo Oeste) e Cícero (pelo Santos). O técnico do Peixe na época era Muricy Ramalho, e o comandante do Oeste foi Roberto Cavalo. O lado trágico daquele final de semana foi o rebaixamento do Noroeste, que caiu em 2013 da Série A2 para a Série A3.