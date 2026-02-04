A última vez que Neymar veio a Bauru, para uma partida no Estádio Alfredo de Castilho, não foi para enfrentar o Noroeste. Aos 21 anos, o craque esteve em campo em duelo do Santos contra o Oeste (na época de Itápolis), na noite do dia 31 de março de 2013, pela 16.ª rodada do Paulistão. Anteriormente a essa visita, o jogador havia enfrentado o Alvirrubro uma única vez no Alfredão, quando estava no Sub-17, em 2008. Houve empate em 1 a 1, com gol do menino Ney (VEJA FOTOS ABAIXO).
Em 2013, o atleta, já mundialmente famoso, antes de ir para o Barcelona, atendeu inúmeros fãs bauruenses, inclusive crianças, que puderam ver de perto o ídolo de uma geração. O fenômeno também mobilizou multidões que foram até o Aeroporto Moussa Tobias e depois se concentraram em frente ao hotel em que o Santos ficou hospedado.
O jogo terminou em 2 a 1 para o Santos, com gol de Neymar, que não marcava havia seis partidas naquela época (quatro pelo Santos e duas pela seleção). Os outros gols foram de Gilmar (pelo Oeste) e Cícero (pelo Santos). O técnico do Peixe na época era Muricy Ramalho, e o comandante do Oeste foi Roberto Cavalo. O lado trágico daquele final de semana foi o rebaixamento do Noroeste, que caiu em 2013 da Série A2 para a Série A3.
Antes desse duelo, a última partida do Santos em Bauru, desta vez contra o Noroeste, foi no dia 25 de janeiro de 2009, quando o Peixe venceu o Norusca por 2 a 1, pelo Paulistão. Outra passagem anterior no Alfredão foi em 2007, com nova vitória santista, desta vez por 4 a 1.
E domingo em Bauru?
Neste domingo (8), às 16h, Noroeste e Santos se enfrentam pela 7ª rodada do Paulistão 2026, em jogo de “seis pontos”. Trata-se da penúltima da primeira fase. De acordo com jornalistas da cidade de Santos, Neymar deve ser poupado no clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, e deverá vir de helicóptero para ser relacionado contra o Noroeste. A chegada, no entanto, pode ocorrer no sábado à noite ou no domingo de manhã.
O Peixe, em caso de resultado negativo contra o Tricolor, terá a obrigação de vencer o Norusca para evitar um histórico rebaixamento. Já para a equipe alvirrubra, um empate garante matematicamente o time na elite do estadual em 2027, com uma rodada de antecedência. Uma vitória coloca a Maquininha Vermelha na briga por uma vaga entre os oito que avançam ao mata-mata.
Retrospecto
O Noroeste venceu o Santos apenas sete vezes ao longo de 56 jogos, sendo a última em 27 de setembro de 1992, por 1 a 0. Já Neymar atuou no Alfredo de Castilho quando estava no Sub-17, em 2008, pouco antes de ser promovido ao time principal, no ano seguinte.