Tenho ouvido cada vez mais líderes falando sobre inteligência artificial. Ferramentas, automações, ganhos de eficiência, dashboards mais rápidos, decisões baseadas em dados. Tudo isso importa, claro. Mas nada disso revela, de fato, qual é o maior risco da IA.

O que mais tem me chamado a atenção não é a velocidade da tecnologia, e sim o quanto ainda estamos pouco preparados para decidir melhor em um cenário mediado por algoritmos.

Em conversas recentes com CEOs, diretores e times de alta gestão — e ao acompanhar reflexões globais em espaços como o SXSW London, onde a IA apareceu menos como tecnologia isolada e mais como um contexto que molda trabalho, cultura e liderança — um ponto ficou evidente: o maior desafio da inteligência artificial não é técnico. É humano.