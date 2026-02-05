05 de fevereiro de 2026
CINEMA

Semana do Cinema em Bauru tem ingressos a R$ 10; veja os filmes

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Ilustrativa
De 5 a 11 de fevereiro, a Semana do Cinema em Bauru oferece ingressos a partir de R$ 10
De 5 a 11 de fevereiro, a Semana do Cinema em Bauru oferece ingressos a partir de R$ 10

CLIQUE AQUI E VEJA AS ESTREIAS E FILMES EM CARTAZ EM BAURU

