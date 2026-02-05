Água na fervura 1

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, hábil como é, tratou de jogar água na fervura da tensão que envolve as pré-candidaturas de seu partido em Bauru. Para contextualizar: o PSD tem hoje duas pré-candidaturas a deputado (a) estadual (Junior Rodrigues e Lúcia Rosim), uma em stand by e indefinida (Anderson Prado) e uma quarta, de um aliado de primeira hora, Rodrigo Mandaliti (MDB), que já manifestou todo seu descontentamento com descumprimento de acordos. De quebra, o PSD não tem candidato (a) a deputado (a) federal.

Água na fervura 2

Kassab esteve nesta quarta-feira (4) em Bauru, no evento Conexão APM, da Associação Paulista de Municípios (APM). Em entrevista ao JCNET, ressaltou que seu partido é presidido aqui pela prefeita Suéllen Rosim, conferindo-lhe autoridade, tratou de afagar todos os envolvidos no processo e minimizou: “Estamos muito tranquilos, isso é normal nas grandes cidades, dentro dos grandes partidos isso é comum...”, afirmou.

Um ou dois...

Mas disse uma frase que ficou no ar e remete a possíveis acontecimentos futuros na definição da chapa do PSD em Bauru: “Estamos muito felizes de o PSD ter essa oportunidade de avaliar duas candidaturas. Lá na frente, vamos ver se ficam os dois (Lúcia Rosim e Junior Rodrigues) ou se fica um só...”. Essa frase não foi retirada de contexto para dar a entender outra coisa, ela é autoexplicativa. Leia a resposta, na íntegra, neste link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2959371/bauru-e-regiao/2026/02/kassab-fala-em-tom-conciliador-sobre-as-precandidaturas-do-psd