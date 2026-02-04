A Polícia Civil apreendeu 17 telhas que foram retiradas pela Emdurb do Terminal Rodoviário de Bauru após um vendaval ocorrido em setembro de 2025 e trocadas por um servidor por madeiras e pregos que teriam sido utilizados na construção do refeitório da empresa pública. A reportagem apurou que também houve apreensão de cerca de R$ 11 mil em dinheiro do proprietário da Tuim Sucatas, Wagner Cardoso, que adquiriu materiais inservíveis da Emdurb. Além da investigação na esfera criminal, eventuais irregularidades na destinação dos bens da empresa são alvos de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Câmara Municipal.

O inquérito policial que apura eventuais crimes cometidos nas negociações tramita em segredo de Justiça. Após receber a informação, a reportagem entrou em contato com o delegado da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru responsável pelo caso, Eduardo Herrera, que confirmou as apreensões das telhas e dinheiro e informou que os valores estão depositados em uma conta judicial. Por conta das limitações impostas pelo segredo de Justiça, ele disse que não pode dar detalhes, mas ressaltou que o caso segue sob investigação.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a chamada "CEI da Sucata" foi aprovada pelo Legislativo no dia 15 de dezembro de 2025, após pedido apresentado pela vereadora Estela Almagro (PT), para apurar denúncias de desvio de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Emdurb, em especial a suposta destinação irregular de materiais inservíveis resultantes de danos causados por vendaval, em setembro, na cobertura metálica do Terminal Rodoviário, além do uso indevido dos recursos financeiros obtidos na comercialização dos itens.