Arealva - Após investigações coordenadas pela Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru), a Polícia Civil de Três Lagoas prendeu, nesta segunda-feira (2), na cidade do Mato Grosso do Sul, dois irmãos, de 19 e 22 anos, suspeitos de matar Arcir Bento Junior, 62 anos, para roubar. Na manhã de domingo (1), ele foi encontrado com as mãos amarradas e sinais de estrangulamento, e em avançado estado de decomposição, na garagem da chácara onde morava, na zona rural de Arealva. O carro, notebook e celular roubados da vítima foram recuperados e investigações prosseguem visando ao completo esclarecimento das circunstâncias do crime.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Roberto Cabral Medeiros, após o registro do boletim de ocorrência (BO) de latrocínio (roubo seguido de morte), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva iniciaram diligências, apuraram que Arcir morava sozinho na propriedade e tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança na região.

Segundo uma testemunha, além de um Celta, foram levados uma Honda CB 500, notebook, celular e besta (arma com arco e flecha). No mesmo dia da localização do corpo, equipes foram até as cidades paulistas de Tupã e Paulicéia e Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, após sistemas informatizados de segurança pública indicarem que o veículo roubado teria passado por essas localidades, mas ele não foi encontrado.