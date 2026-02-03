Arealva - Após investigações coordenadas pela Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru), a Polícia Civil de Três Lagoas prendeu, nesta segunda-feira (2), na cidade do Mato Grosso do Sul, dois irmãos, de 19 e 22 anos, suspeitos de matar Arcir Bento Junior, 62 anos, para roubar. Na manhã de domingo (1), ele foi encontrado com as mãos amarradas e sinais de estrangulamento, e em avançado estado de decomposição, na garagem da chácara onde morava, na zona rural de Arealva. O carro, notebook e celular roubados da vítima foram recuperados e investigações prosseguem visando ao completo esclarecimento das circunstâncias do crime.
De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Roberto Cabral Medeiros, após o registro do boletim de ocorrência (BO) de latrocínio (roubo seguido de morte), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva iniciaram diligências, apuraram que Arcir morava sozinho na propriedade e tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança na região.
Segundo uma testemunha, além de um Celta, foram levados uma Honda CB 500, notebook, celular e besta (arma com arco e flecha). No mesmo dia da localização do corpo, equipes foram até as cidades paulistas de Tupã e Paulicéia e Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, após sistemas informatizados de segurança pública indicarem que o veículo roubado teria passado por essas localidades, mas ele não foi encontrado.
Conforme o delegado, uma publicidade de uma academia de luta em Bauru observada na camiseta de um suspeito gravado por câmeras de segurança na região da chácara onde ocorreu o crime foi crucial para que ele fosse esclarecido. Ex-aluno da academia, o jovem de 19 anos teve a qualificação completa levantada e seus familiares foram ouvidos, levando à identificação do segundo suspeito, seu irmão, de 22 anos.
Os dois visitaram familiares na quinta-feira (29), em Bauru, saíram, e retornaram na sexta (30) de manhã, indo embora na sequência dizendo que iriam na casa de Arcir, amigo de muitos anos da família. Na segunda (2), quando familiares viram em redes sociais notícias sobre a morte do morador de Arealva, já imaginaram que os irmãos pudessem estar envolvidos e, nas imagens de câmeras de segurança, os reconheceram.
O delegado representou à Justiça pelas prisões temporárias dos suspeitos, que foram localizados em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e serão transferidos para São Paulo. Já o Celta roubado foi encontrado em posse de um receptador, em Brasilândia, também naquele estado, e apreendido. As diligências contaram com apoio de equipes da Delegacia Seccional de Bauru; Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru; Polícias Civis de Tupã, Brasilândia e Três Lagoas; e Polícia Militar (PM) de Brasilândia.