O aposentado Carlos Alberto Capella de Camargo, de 75 anos, morador de Bauru, que estava desaparecido desde sexta-feira (30), foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (3). A suspeita é de morte acidental após uma queda do telhado.

Conforme o JCNET apurou, a esposa, filhos e parentes acreditavam que ele havia saído de casa. No entanto, possivelmente sem avisar ninguém, o idoso subiu no telhado para realizar algum reparo, quando teria caído em um terreno fechado dos fundos da quadra 12 da rua Rio Branco, região central, próximo ao Hospital Beneficência Portuguesa. A Polícia Militar foi acionada, assim como a perícia e a funerária.

O local do velório e o horário do sepultamento ainda não foram definidos.