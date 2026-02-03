03 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FIM TRÁGICO

Idoso que estava desaparecido em Bauru é encontrado morto

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
Policiais militares prestaram apoio de preservação de local para a perícia
Policiais militares prestaram apoio de preservação de local para a perícia

O aposentado Carlos Alberto Capella de Camargo, de 75 anos, morador de Bauru, que estava desaparecido desde sexta-feira (30), foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (3). A suspeita é de morte acidental após uma queda do telhado.

Conforme o JCNET apurou, a esposa, filhos e parentes acreditavam que ele havia saído de casa. No entanto, possivelmente sem avisar ninguém, o idoso subiu no telhado para realizar algum reparo, quando teria caído em um terreno fechado dos fundos da quadra 12 da rua Rio Branco, região central, próximo ao Hospital Beneficência Portuguesa. A Polícia Militar foi acionada, assim como a perícia e a funerária.

O local do velório e o horário do sepultamento ainda não foram definidos.

Imagem circulou nas redes sociais como pedido de ajuda para localizá-lo
Imagem circulou nas redes sociais como pedido de ajuda para localizá-lo

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários