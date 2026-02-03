O autor do homicídio de Adriel Cassiano Rodrigues, de 23 anos, morto com inúmeras facadas na madrugada deste domingo (1), em Bauru, foi identificado pela Polícia Civil como um adolescente de 17 anos. O fato ocorreu na quadra 2 da rua Augusto Morales, no bairro Pousada da Esperança, e o jovem foi localizado em um conjunto de quitinetes, nesta terça-feira (3), no bairro Quinta da Bela Olinda.

Segundo a 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), coordenada pelo delegado Cledson Nascimento, o adolescente estava escondido na casa da cunhada. No endereço, foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e da Juventude, em diligência que contou com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Encontrado enquanto dormia, o adolescente admitiu a prática do ato infracional. Ele alegou que a vítima era recém-egressa do sistema prisional e estaria ameaçando sua cunhada por conta de uma suposta dívida, além de assediar sua namorada. Por isso, o rapaz teria ido tirar satisfações e, durante a luta corporal, apossou-se de uma faca e golpeou a vítima várias vezes nas costas. Em seguida, arremessou a arma em um bueiro e queimou as próprias roupas para dificultar sua identificação.