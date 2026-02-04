04 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NA REGIÃO

Cão é socorrido após ter sido enterrado vivo, mas não sobrevive

Por Bruno Freitas | da Região
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução rádio Energia FM de Jaú
Cão foi enterrado quando ainda apresentava sinais vitais
Cão foi enterrado quando ainda apresentava sinais vitais

Um cão sem raça definida foi enterrado vivo, em seguida foi socorrido por uma mulher, encaminhado para atendimento veterinário, mas não sobreviveu. O fato aconteceu nesta terça-feira (3), em Jaú, e chocou moradores do município. O animal foi coberto por terra enquanto ainda apresentava sinais vitais, apurou a rádio Energia FM de Jaú.

Segundo informações preliminares, a munícipe que o encontrou acionou imediatamente a Secretaria de Proteção e Direito dos Animais de Jaú. De acordo com a pasta, no momento do resgate o cachorro apresentava hipotermia, que trata-se de queda da temperatura corporal, além de dificuldades respiratórias. O pet também estava com sinais externos de sofrimento. Apesar do rápido atendimento e dos esforços da equipe, o estado de saúde do animal era gravíssimo, e ele não resistiu.

Ainda de acordo com a secretaria, a prefeitura presta apoio à Polícia Civil nas buscas por imagens no sistema de câmeras do condomínio próximo ao local onde o cachorro foi encontrado. A investigação seguirá para identificar o responsável pelo crime de maus-tratos.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários