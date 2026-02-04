Um cão sem raça definida foi enterrado vivo, em seguida foi socorrido por uma mulher, encaminhado para atendimento veterinário, mas não sobreviveu. O fato aconteceu nesta terça-feira (3), em Jaú, e chocou moradores do município. O animal foi coberto por terra enquanto ainda apresentava sinais vitais, apurou a rádio Energia FM de Jaú.

Segundo informações preliminares, a munícipe que o encontrou acionou imediatamente a Secretaria de Proteção e Direito dos Animais de Jaú. De acordo com a pasta, no momento do resgate o cachorro apresentava hipotermia, que trata-se de queda da temperatura corporal, além de dificuldades respiratórias. O pet também estava com sinais externos de sofrimento. Apesar do rápido atendimento e dos esforços da equipe, o estado de saúde do animal era gravíssimo, e ele não resistiu.

Ainda de acordo com a secretaria, a prefeitura presta apoio à Polícia Civil nas buscas por imagens no sistema de câmeras do condomínio próximo ao local onde o cachorro foi encontrado. A investigação seguirá para identificar o responsável pelo crime de maus-tratos.