Uma mulher de 48 anos morreu, no final da madrugada deste domingo (1), após ter uma faca cravada em seu pescoço na rua Floriano Peixoto, próximo ao cruzamento com rua Sete de Setembro, na região central de Bauru. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a Polícia Militar (PM) a identificar e prender a suspeita do homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local dos fatos, no início da manhã, deparou-se com Lucimara de Mattos Carrenho com a faca cravada no lado esquerdo do pescoço. O óbito foi constatado por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Científica foi acionada para perícia e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. Com base em imagens de câmera de segurança, a PM iniciou diligências e localizou a suspeita de desferir a facada, de 37 anos, que vive em situação de rua, no Terminal Rodoviário.