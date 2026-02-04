Kassab em Bauru
O fato político desta quarta-feira (4) em Bauru é a anunciada presença do secretário de Governo e de Relações Institucionais do governo do Estado e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, no evento Conexão APM, que será realizado no Alameda Center. Consta na programação que Kassab estará no local por volta de meio-dia. Ele é também VP de relações institucionais da Associação Paulista de Municípios (APM), organizadora do encontro que vai reunir prefeitos, vereadores, deputados e agentes públicos em geral.
Momento delicado
Kassab virá a Bauru num momento em que as relações políticas de Suéllen Rosim (PSD) com dois personagens importantes do arco de alianças do governo estão abaladas. O vereador Junior Rodrigues, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, presidido pela prefeita, distanciou-se por não concordar com algumas decisões da sigla. O mesmo vale para o presidente do MDB e pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Mandaliti.
Cartórios de volta
Quem precisa de algum serviço de um dos três cartórios eleitorais, já pode fazer o agendamento para o atendimento, pois a partir desta segunda-feira (2), os cartórios voltam a atender ao público, de segunda a sexta, das 11h às 17h, após funcionamento em expediente reduzido em janeiro. O agendamento é feito pelo site: https://apps.tre-sp.jus.br/AgendaBioOrdinario/publico/
Três endereços
O atendimento na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), no centro da capital, também volta ao normal, no horário das 12h às 18h. Bauru possui três cartórios eleitorais: 23ª Zona eleitoral na rua Antônio Alves, quarteirão 21, 300ª zona eleitoral na rua Silva Jardim, quarteirão 2 e 387ª zona eleitoral na rua Agenor Meira, quarteirão 17.
Agudos em Brasília
O prefeito de Agudos, Rafael Lima (Republicanos), esteve em Brasília nesta semana para uma agenda institucional com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com o objetivo de tratar de pautas estratégicas para o desenvolvimento do município. Entre os principais temas discutidos esteve a agilização da liberação das 40 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, das quais Agudos foi contemplada por meio de articulação do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos).
Imóvel do Ceagesp
Rafael informa que durante a reunião também foi tratada a possibilidade de doação e aquisição do imóvel da Ceagesp para o patrimônio da Prefeitura de Agudos, além da regularização de áreas localizadas no entorno da linha férrea, onde residem diversos moradores. A comitiva que acompanhou o prefeito foi composta pelos vereadores Leandro Corrêa, Joster Melo, Thaiz Thz, Luciano Durães, Borebi e do assessor jurídico João Felão.