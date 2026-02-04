Kassab em Bauru

O fato político desta quarta-feira (4) em Bauru é a anunciada presença do secretário de Governo e de Relações Institucionais do governo do Estado e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, no evento Conexão APM, que será realizado no Alameda Center. Consta na programação que Kassab estará no local por volta de meio-dia. Ele é também VP de relações institucionais da Associação Paulista de Municípios (APM), organizadora do encontro que vai reunir prefeitos, vereadores, deputados e agentes públicos em geral.

Momento delicado

Kassab virá a Bauru num momento em que as relações políticas de Suéllen Rosim (PSD) com dois personagens importantes do arco de alianças do governo estão abaladas. O vereador Junior Rodrigues, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, presidido pela prefeita, distanciou-se por não concordar com algumas decisões da sigla. O mesmo vale para o presidente do MDB e pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Mandaliti.

Cartórios de volta

Quem precisa de algum serviço de um dos três cartórios eleitorais, já pode fazer o agendamento para o atendimento, pois a partir desta segunda-feira (2), os cartórios voltam a atender ao público, de segunda a sexta, das 11h às 17h, após funcionamento em expediente reduzido em janeiro. O agendamento é feito pelo site: https://apps.tre-sp.jus.br/AgendaBioOrdinario/publico/