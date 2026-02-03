Botucatu - Nesta terça-feira (3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco) prendeu em flagrante um homem pelo crime de tráfico de drogas e apreendeu 1,5 tonelada de maconha durante uma abordagem a um caminhão na rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), que liga as rodovias Marechal Rondon (SP-300) e Castelo Branco (SP-280), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

Durante a fiscalização no veículo, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária, localizaram 40 volumes com maconha, divididos em pesos variáveis, entre 35 e 40 quilos. A pesagem final apontou 1.540 quilos do entorpecente.

O motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal (PF) em Bauru, onde foi autuado por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.