Botucatu - A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (3), a Operação "Primeira Impressão" para cumprir oito mandados de prisão temporária e outros 26 de busca e apreensão contra organização criminosa suspeita de praticar crimes de estelionato, receptação e associação criminosa em cidades do interior paulista. Conduzida pelo 4.º Distrito Policial de Assis, a ação cumpriu um mandado de prisão temporária contra um morador de Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

A operação teve como alvo grupo que utilizava CNPJs regulares de terceiros para adquirir produtos de forma fraudulenta. Ao todo, seis investigados foram presos, enquanto dois permanecem foragidos. Um dos presos, de 43 anos, foi localizado em sua residência, no bairro Alto, em Botucatu, por policiais civis dos Grupos de Operações Especiais (GOEs) de Assis e Botucatu. Durante cumprimento de mandado de busca no local, as equipes apreenderam um celular.

As investigações tiveram início após registro de boletim de ocorrência em 27 de janeiro de 2025, envolvendo empresa com sede em Assis, que sofreu prejuízo estimado em R$ 90 mil. Segundo a Polícia Civil, criminosos realizavam compras usando dados empresariais legítimos, pagavam uma entrada para dar aparência de legalidade à negociação e, após a entrega dos produtos, interrompiam os pagamentos e bloqueavam qualquer contato com a empresa.