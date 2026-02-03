Igaraçu do Tietê - Centenas de camarões de água doce apareceram mortos, nos últimos dias, na praia Maria do Carmo Abreu Sodré, conhecida como prainha do rio Tietê, em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru). A grande quantidade de crustáceos - conhecidos como "pituzinhos" - espalhados pela faixa de areia chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local.

Em nota, a Prefeitura de Igaraçu do Tietê informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tomou conhecimento da "mortandade pontual de camarões de água doce registrada recentemente no leito do rio Tietê" e oficiou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para vistoria e providências, especialmente a coleta de amostras da água e dos espécimes afetados.

"A princípio, trata-se de um fenômeno excepcional, ocasionado pela redução do oxigênio dissolvido na água. Esta é uma situação complexa, que costuma envolver uma combinação de diversos fatores, incluindo variações climáticas, questões ambientais e intervenções humanas. Esta Secretaria está realizando uma apuração para tentar elucidar as causas do fenômeno e tomar as medidas cabíveis", diz.