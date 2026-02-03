Agudos - O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima (Republicanos), e vereadores estiveram em Brasília nesta semana para uma agenda institucional com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com o objetivo de tratar de pautas estratégicas para o desenvolvimento do município. Entre os principais temas discutidos, estão a agilização da liberação de 40 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, moradias com as quais Agudos foi contemplada por meio de articulação do deputado federal Marcos Pereira, também do Republicanos.

Durante a reunião, também foi tratada a possibilidade de doação e aquisição do imóvel da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) para o patrimônio da Prefeitura de Agudos, além da regularização de áreas localizadas no entorno da linha férrea, onde residem diversos moradores. O encontro abordou ainda a viabilidade de doação de áreas pertencentes à União ao município, medida que poderá permitir novos investimentos públicos e projetos de interesse social.

A comitiva que acompanhou o prefeito foi composta pelos vereadores Leandro Corrêa, Joster Melo, Thaiz Thz, Luciano Durães e Borebi, além do assessor jurídico João Felão. O prefeito Rafael Lima avaliou de forma positiva as tratativas. “Nossa agenda foi muito produtiva. O vice-presidente Geraldo Alckmin nos atendeu de imediato, demonstrando sensibilidade com as demandas de Agudos. Saímos confiantes de que, em breve, o município poderá colher bons frutos”, destacou, por meio de nota.