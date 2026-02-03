Pederneiras - Após investigações, a Polícia Civil de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) identificou o suspeito de ameaçar com faca uma funcionária de um mercado localizado no Núcleo Habitacional Bruno Gisbert Cury durante um roubo ocorrido na tarde do último dia 9 de janeiro. Nesta terça-feira (3), ele foi preso preventivamente.

Na ocasião, o homem entrou no local encapuzado, armado com faca, e exigiu que a vítima entregasse o dinheiro do caixa, fugindo com R$ 180,00. A ação foi registrada por câmeras de segurança. "A materialidade delitiva e indícios de autoria restaram demonstrados pelos elementos constantes do procedimento policial", diz nota da Polícia Civil.

"Em razão da gravidade concreta do fato, dos antecedentes registrados e do risco de reiteração criminosa, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário". Ele será encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.