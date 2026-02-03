Um homem de 50 anos e seu filho, de 21, foram conduzidos à delegacia na noite de domingo (1), por volta das 19h30, após se recusarem a pagar a conta de bebidas alcoólicas em um bar e se envolverem em uma confusão no local, situado em Agudos (13 quilômetros de Bauru). O caso foi registrado como desacato e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a PM foi acionada pela gerência do estabelecimento. Ainda segundo o relato, os dois teriam feito gestos de ameaça contra funcionários do bar, embora não tenha ocorrido agressão física.

No local, os policiais orientaram os envolvidos a efetuarem o pagamento e informaram que a situação seria encaminhada à delegacia. Durante a abordagem, houve nova discussão, sendo necessário o uso de força policial para retirar o pai e o filho do interior do estabelecimento, destaca o BO.