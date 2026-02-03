Um homem de 50 anos e seu filho, de 21, foram conduzidos à delegacia na noite de domingo (1), por volta das 19h30, após se recusarem a pagar a conta de bebidas alcoólicas em um bar e se envolverem em uma confusão no local, situado em Agudos (13 quilômetros de Bauru). O caso foi registrado como desacato e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM).
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a PM foi acionada pela gerência do estabelecimento. Ainda segundo o relato, os dois teriam feito gestos de ameaça contra funcionários do bar, embora não tenha ocorrido agressão física.
No local, os policiais orientaram os envolvidos a efetuarem o pagamento e informaram que a situação seria encaminhada à delegacia. Durante a abordagem, houve nova discussão, sendo necessário o uso de força policial para retirar o pai e o filho do interior do estabelecimento, destaca o BO.
Ao serem conduzidos para fora do bar, o genitor tentou se evadir, momento em que se desequilibrou e apoiou-se em seu próprio veículo, quebrando um dos vidros do carro. Ainda conforme o registro policial, ele sofreu escoriações e cortes nos braços, foi algemado e encaminhado, junto com o filho, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agudos para atendimento médico.
Após a liberação, segundo a PM, os dois se recusaram a deixar a unidade de saúde e passaram a desacatar os policiais com xingamentos, além de chutar um dos portões da UPA. Diante da situação, foi necessária uma nova abordagem policial para contê-los, e ambos foram levados à delegacia.
Na unidade, as partes foram ouvidas e o celular do jovem, um Iphone 16, foi devolvido. Após os procedimentos, eles foram liberados.