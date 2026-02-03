Lins - Um motociclista morreu, na noite desta segunda-feira (2), em um acidente no quilômetro sete da rodovia David Eid, em Lins (102 quilômetros de Bauru). Segundo informações do site NovaTv, o boletim policial aponta que a motocicleta Honda Biz 125 EX que ele conduzia trafegava no sentido Lins–Sabino quando colidiu com um animal solto na pista.
Com o impacto, Thiago Martins Porto, de 33 anos, foi arremessado ao solo. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância da Prefeitura de Lins e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, tendo o óbito confirmado na unidade hospitalar.
A passageira da motocicleta, uma jovem de 20 anos, também foi lançada ao chão e sofreu fratura no antebraço direito. Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Lins, onde permanece em observação.
No local do acidente, policiais encontraram a motocicleta e os capacetes às margens da rodovia, além de indícios que apontavam para a presença de um animal na pista, reforçando a hipótese de colisão, já que o animal não foi localizado.
Ainda de acordo com a NovaTv, posteriormente, um homem compareceu ao local e se identificou como proprietário do animal que teria provocado o acidente. Ele relatou que não retornou imediatamente porque buscava meios para socorrer o animal ferido. O proprietário foi orientado a se apresentar posteriormente no distrito policial.
A Polícia Científica foi acionada para a perícia e o corpo de Thiago Martins Porto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte acidental e omissão de cautela na guarda de animal, permanecendo sob investigação da Polícia Civil.