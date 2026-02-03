Lins - Um motociclista morreu, na noite desta segunda-feira (2), em um acidente no quilômetro sete da rodovia David Eid, em Lins (102 quilômetros de Bauru). Segundo informações do site NovaTv, o boletim policial aponta que a motocicleta Honda Biz 125 EX que ele conduzia trafegava no sentido Lins–Sabino quando colidiu com um animal solto na pista.

Com o impacto, Thiago Martins Porto, de 33 anos, foi arremessado ao solo. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância da Prefeitura de Lins e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, tendo o óbito confirmado na unidade hospitalar.

A passageira da motocicleta, uma jovem de 20 anos, também foi lançada ao chão e sofreu fratura no antebraço direito. Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Lins, onde permanece em observação.