Botucatu - Nesta segunda-feira (2), com base em relatório de inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP), e por determinação da Delegacia Seccional de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) realizou busca na residência de um adolescente do município suspeito de planejar atos violentos na capital paulista, inclusive com o uso de explosivos, e apreendeu simulacros de arma de fogo, canivetes e aparelhos celulares.

A manifestação nacional denominada “O Grande Dia” estava prevista para ocorrer nesta segunda em São Paulo (leia abaixo). Após trabalho de inteligência, policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Botucatu, acompanhados do delegado seccional Lourenço Talamonte Netto, foram até a casa do adolescente, no Parque dos Pinheiros, e apreenderam os objetos suspeitos para investigação.

Segundo a polícia, ele admitiu integrar grupo no aplicativo Telegram destinado à coordenação e discussão de ações relacionadas ao movimento. No celular do adolescente, foram localizadas conversas com teor de incitação à prática de violência, incluindo referências explícitas a condutas ilícitas a serem desempenhadas durante o evento, entre elas a utilização de explosivos e de coquetéis molotovs.