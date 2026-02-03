Itatinga - Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), neste final de semana, em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, após espancar o filho de 5 anos.
Segundo boletim de ocorrência (BO), o fato ocorreu na noite de sábado (31). A GCM foi acionada pela tia do garoto, que o acolheu em sua casa, no bairro CDHU, trancando-se com ele no banheiro, após as agressões.
A mulher contou que ouviu o sobrinho gritando e chorando e, ao sair para verificar, viu que ele apresentava lesões aparentes e o colocou para dentro de casa, trancando o agressor para fora e acionando o socorro.
Além de socos no rosto, conforme o BO, a criança foi alvo de chutes e golpe nas costas com um brinquedo do tipo "machadinho". O homem foi preso em flagrante no local e o menino recebeu atendimento médico.
O relatório apontou lesões na face, tronco e membros superiores. Autuado em flagrante por lesão corporal e maus-tratos, o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.