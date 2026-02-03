Primeira sessão

Os três projetos de lei (PL) da primeira sessão da Câmara Municipal de Bauru em 2026, realizada nesta segunda-feira (2), não foram votados. Dois foram sobrestados (regulamentação das adegas e mitigação da contaminação de aquíferos) e um foi retirado da pauta (o que reestrutura a Cipa da prefeitura). A reunião foi marcada pelo uso da tribuna pelos parlamentares e algumas rusgas localizadas (leia mais abaixo).

PLs e rejeição 1

A Prefeitura de Bauru enviou três projetos de lei para o Legislativo. São eles: a revisão do Plano Diretor (PD), a nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação de Solo (LPUOS) e a criação da Secretaria Municipal da Mulher. Os vereadores de oposição discursaram contra a forma e o conteúdo dos PLs, sobretudo o da revisão do Plano Diretor. Vem muita discussão e resistência por aí...

PLs e rejeição 2

Pelo menos 11 entidades de classe também discutem o projeto de lei do PD e devem se manifestar em breve, inclusive com pedido de reunião com a prefeita Suéllen Rosim (PSD). Na Câmara, as críticas ressaltaram o fato de o governo não ter seguido a orientação da Fipe, contratada para fazer o estudo, e que considerou desnecessária a ampliação dos limites urbanos (APA do Rio Batalha), haja vista a quantidade de vazios urbanos existentes e a estagnação e inversão do crescimento populacional já em curso, conforme mostra o IBGE.