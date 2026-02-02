03 de fevereiro de 2026
EM BOTUCATU

Polícia recupera uma moto aquática furtada no valor de R$ 35 mil

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Moto aquática estava em São Manuel e havia sido pintada com cores diferentes para dificultar a sua identificação
Moto aquática estava em São Manuel e havia sido pintada com cores diferentes para dificultar a sua identificação

Botucatu - A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após intenso trabalho investigativo, esclareceu o furto de uma moto aquática ocorrido no último dia 18 de dezembro, em uma chácara localizada na região do Rio Bonito.

Na ocasião, desconhecidos invadiram o imóvel durante a noite, arrombaram cadeados e, utilizando um veículo Fiat Uno de cor cinza, subtraíram a moto aquática da marca Sea-Doo, avaliada em aproximadamente R$ 35 mil.

Após diligências, equipes do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) e Grupo de Operações Especiais (GOE) identificaram um dos autores do crime, localizaram o veículo utilizado na ação e recuperaram a moto aquática.

Ela estava em São Manuel e havia sido pintada com cores diferentes para dificultar a sua identificação. O veículo foi devolvido à vítima e as investigações prosseguem visando à identificação e responsabilização de outros eventuais envolvidos no crime.

