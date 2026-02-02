O evento estadual Conexão APM chega a Bauru nesta quarta-feira (4) cerca de boas expectativas. Promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM), o Conexão percorre o Estado promovendo capacitação técnica, diálogo institucional e troca de experiências entre gestores públicos. O local é o Alameda Rodoserv Center e as inscrições gratuitas podem ser realizadas no site apaulista.org.br/conexaoapm.
A programação aborda assuntos centrais da agenda municipalista, com foco em temas de interesse dos gestores de cada localidade, escolhidos por meio de uma pesquisa realizada junto aos prefeitos paulistas – o que torna o encontro uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos e discutir os assuntos que impactam diretamente na vida da população, como reforma tributária, emendas parlamentares para viabilizar obras e projetos, entre outros.
Um dos destaques do Conexão APM é participação prevista do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, que tem sido presença constante em todas as edições do evento, garantindo um diálogo direto entre os municípios e o Governo do Estado.
O presidente da APM, Fred Guidoni, convida os gestores locais para a quinta edição do Conexão APM, ressaltando o sucesso da iniciativa. “Temos superado todas as nossas expectativas em cada evento, reunindo centenas de lideranças regionais e garantindo capacitação, networking e troca de experiências entre os municípios. Essa é a missão da nossa Associação há 77 anos, consolidada neste que já é um dos principais eventos municipalistas do País”.
O Conexão APM tem patrocínio da OCREDi, Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP), SOMOS Educação, Instituto Alfa e Beto e OM30; e apoio do Instituto Paulo Ziulkoski (IPZ), Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo (Afresp).