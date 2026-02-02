O evento estadual Conexão APM chega a Bauru nesta quarta-feira (4) cerca de boas expectativas. Promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM), o Conexão percorre o Estado promovendo capacitação técnica, diálogo institucional e troca de experiências entre gestores públicos. O local é o Alameda Rodoserv Center e as inscrições gratuitas podem ser realizadas no site apaulista.org.br/conexaoapm.

A programação aborda assuntos centrais da agenda municipalista, com foco em temas de interesse dos gestores de cada localidade, escolhidos por meio de uma pesquisa realizada junto aos prefeitos paulistas – o que torna o encontro uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos e discutir os assuntos que impactam diretamente na vida da população, como reforma tributária, emendas parlamentares para viabilizar obras e projetos, entre outros.

Um dos destaques do Conexão APM é participação prevista do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, que tem sido presença constante em todas as edições do evento, garantindo um diálogo direto entre os municípios e o Governo do Estado.