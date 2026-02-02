Jaú - Seis pessoas foram presas em flagrante e diversos medicamentos irregulares foram apreendidos, nesta segunda-feira (2), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), durante a chamada "Operação Caneta Fantasma", que foi deflagrada pela Polícia Civil com o objetivo de combater a comercialização irregular de remédios para emagrecimento no município.

As diligências foram realizadas pela manhã e reuniram equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), com o apoio de policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e outras unidades da Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade.

"A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara de Garantias da Comarca de Bauru, após investigação que apontou indícios de armazenamento e comércio de medicamentos sem registro ou autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)", explica a Polícia Civil, através de nota.