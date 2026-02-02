Cafelândia - Na noite deste domingo (1), a Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, em Cafelândia (83 quilômetros de Bauru), dois suspeitos que invadiram uma casa, ameaçaram a família com arma de fogo, incluindo uma criança com necessidades especiais, e fugiram levando cerca de R$ 500 mil em joias.

De acordo com a PM, uma viatura em patrulhamento avistou uma motocicleta transitando na contramão de direção e percebeu que o condutor utilizava capacete e touca ninja, enquanto o passageiro carregava uma mochila à frente do corpo, circunstâncias que fundamentaram a decisão pela abordagem.

Ao notarem a manobra da viatura, os suspeitos fugiram em alta velocidade e foram acompanhados por vias da área comercial. Os policiais pediram o apoio de outras equipes para que fosse realizado o cerco e, em determinado momento, o condutor da moto perdeu o controle da direção e ambos caíram.