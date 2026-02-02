Cafelândia - Na noite deste domingo (1), a Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, em Cafelândia (83 quilômetros de Bauru), dois suspeitos que invadiram uma casa, ameaçaram a família com arma de fogo, incluindo uma criança com necessidades especiais, e fugiram levando cerca de R$ 500 mil em joias.
De acordo com a PM, uma viatura em patrulhamento avistou uma motocicleta transitando na contramão de direção e percebeu que o condutor utilizava capacete e touca ninja, enquanto o passageiro carregava uma mochila à frente do corpo, circunstâncias que fundamentaram a decisão pela abordagem.
Ao notarem a manobra da viatura, os suspeitos fugiram em alta velocidade e foram acompanhados por vias da área comercial. Os policiais pediram o apoio de outras equipes para que fosse realizado o cerco e, em determinado momento, o condutor da moto perdeu o controle da direção e ambos caíram.
O passageiro fugiu a pé, mas foi detido na sequência, com as joias roubadas. O condutor também tentou fugir, mas foi alcançado e preso por outra equipe. No local da queda da moto, foram localizados um estojo com diversas joias e um revólver Taurus calibre .38, municiado com seis cartuchos intactos.
Simultaneamente, o Copom informou a ocorrência de um roubo à residência, cujas características dos autores coincidiam com as dos dois homens abordados, que acabaram confessando o crime. As vítimas relataram à polícia que foram surpreendidas no interior da residência pelos dois criminosos.
Na ocasião, elas estavam acompanhadas de uma criança de 11 anos, com necessidades especiais, e foram ameaçadas por um dos autores, que chegou a colocar o cano da arma de fogo na boca de uma das vítimas, exigindo a entrega das joias, no total estimado de R$ 500 mil. A dupla foi autuada em flagrante por roubo.