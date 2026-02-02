A farmacêutica brasileira Cimed, através de seu presidente, João Adibe Marques, anunciou nesta segunda-feira (2) a aquisição da IceFresh, indústria bauruense localizada no Distrito Industrial 1, fabricante de produtos de higiene bucal, de destaque no cenário nacional.
Adibe Marques foi ao Instagram fazer o anúncio: “Não é sobre adquirir uma fábrica, é sobre construir o futuro. Hoje temos muito orgulho em anunciar que a IceFresh é a primeira aquisição da Cimed em 2026. Um novo passo que carrega muita história, muita coragem e muito trabalho. Acreditamos no Brasil e nas pessoas que fazem tudo acontecer todos os dias. Por isso essa fábrica representa mais do que um aumento na capacidade produtiva, ela representa sonhos que saíram do papel, novas oportunidades e a certeza de que estamos no caminho certo. Bem-vinda, IceFresh! A nova era da Cimed segue a todo vapor, agora com uma das maiores marcas de higiene bucal do Brasil no nosso portfólio!”.
Já o diretor da IceFresh, José Eduardo Tobias, afirma que "toda a negociação partiu do princípio de mantermos a empresa em nossa cidade, gerando empregos e divisas para o município. Iniciamos o ano de 2025 com 30 colaboradores, e encerramos o ano com mais de 100. A chegada de uma empresa do porte da Cimed à nossa região vai ajudar a resgatar uma vocação industrial que Bauru sempre teve e veio se perdendo ao longo das últimas décadas. Isso tudo é retribuição à cidade que acolheu jovens imigrantes com um sonho, e que se fizeram fortes em toda sua história, sempre colaborando em todas as esferas: política, saúde e empreendedorismo".
Fundada em 1974 em Bauru, a IceFresh está consolidada como uma das cinco maiores marcas do mercado brasileiro. A empresa é focada na fabricação e venda de linha completa no segmento, como creme dental, enxaguante antisséptico e escovas de dente. A IceFresh atua especificamente no desenvolvimento e fabricação de produtos de higiene bucal, com um portfólio voltado ao consumo diário. A empresa ocupa um espaço estratégico como fornecedora especializada em um segmento dominado por poucos grandes players.
A Cimed distribui alguns produtos de higiene bucal, como os enxaguantes e cremes dentais da linha Carmed, informa o Valor. A Cimed faturou R$ 3,6 bilhões em 2024 e tinha meta de alcançar R$ 4,5 bilhões em 2025. Segundo o JCNET apurou, a indústria seguirá funcionando em Bauru, visando, inclusive, uma futura ampliação. A aquisição é parte da estratégia da Cimed de crescer nos segmentos de higiene, limpeza e nutrição. E o mercado de higiene bucal se insere nesse cenário, visto como grande potencial de crescimento, somando US$ 8,15 bilhões na América do Sul em 2025, com projeção alcançar US$ 11,84 bilhões até 2030.