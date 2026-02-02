A farmacêutica brasileira Cimed, através de seu presidente, João Adibe Marques, anunciou nesta segunda-feira (2) a aquisição da IceFresh, indústria bauruense localizada no Distrito Industrial 1, fabricante de produtos de higiene bucal, de destaque no cenário nacional.

Adibe Marques foi ao Instagram fazer o anúncio: “Não é sobre adquirir uma fábrica, é sobre construir o futuro. Hoje temos muito orgulho em anunciar que a IceFresh é a primeira aquisição da Cimed em 2026. Um novo passo que carrega muita história, muita coragem e muito trabalho. Acreditamos no Brasil e nas pessoas que fazem tudo acontecer todos os dias. Por isso essa fábrica representa mais do que um aumento na capacidade produtiva, ela representa sonhos que saíram do papel, novas oportunidades e a certeza de que estamos no caminho certo. Bem-vinda, IceFresh! A nova era da Cimed segue a todo vapor, agora com uma das maiores marcas de higiene bucal do Brasil no nosso portfólio!”.

Já o diretor da IceFresh, José Eduardo Tobias, afirma que "toda a negociação partiu do princípio de mantermos a empresa em nossa cidade, gerando empregos e divisas para o município. Iniciamos o ano de 2025 com 30 colaboradores, e encerramos o ano com mais de 100. A chegada de uma empresa do porte da Cimed à nossa região vai ajudar a resgatar uma vocação industrial que Bauru sempre teve e veio se perdendo ao longo das últimas décadas. Isso tudo é retribuição à cidade que acolheu jovens imigrantes com um sonho, e que se fizeram fortes em toda sua história, sempre colaborando em todas as esferas: política, saúde e empreendedorismo".