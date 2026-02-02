O prédio onde funcionou uma agência do Banco Itaú até duas semanas atrás, no cruzamento da quadra 19 da Duque de Caxias com a rua Xingu, em Bauru, foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (2). Um ladrão removeu fios de energia do imóvel, foi surpreendido pela Polícia Militar, tentou fugir correndo, mas foi preso.

Segundo o registro policial, ele estava com uma faca, utilizada no corte do cabeamento do quadro de energia. Em conversa com os PMs, confessou preliminarmente que usaria os fios para trocar por drogas. Acrescentou ainda que esta foi a segunda vez que praticou furto no mesmo prédio. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

De acordo com o Sindicato dos Bancários de Bauru e Região, o anúncio do fechamento desta agência do Itaú foi oficializado no ano passado. Desde o dia 21 de janeiro, todos os bancários desta unidade, sendo cinco agentes de negócios, um gerente geral, um gerente PJ, além da funcionária de serviços gerais, foram realocados para a agência da Praça Portugal.