Com as mãos amarradas com um cabo azul, um homem de 62 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (1) em uma chácara localizada em Arealva (a cerca de 41 quilômetros de Bauru). O caso é investigado pela Polícia Civil como roubo seguido de morte (latrocínio).
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o corpo da vítima, identificada como Arcir Bento Junior, foi localizado por policiais por volta das 11h, já em estado de putrefação, na garagem da residência rural onde ele morava sozinho.
A perícia técnica foi acionada e o Instituto de Criminalística realizou os trabalhos no local. Segundo o documento policial, há indícios de que a morte tenha ocorrido por estrangulamento, o que será confirmado após a conclusão do exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML).
Ainda conforme o BO, uma testemunha informou que o carro e a motocicleta da vítima foram levados durante a ação criminosa, sendo subtraídos um automóvel GM Celta preto, ano 2009, com placas de Bauru, e uma motocicleta Honda CB 500F prata, ano 2020, de Arealva. Até a última atualização do boletim, os veículos não haviam sido localizados.
A autoria do crime ainda é desconhecida. O caso foi registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Arealva, que dará continuidade às apurações.