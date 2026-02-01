Com as mãos amarradas com um cabo azul, um homem de 62 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (1) em uma chácara localizada em Arealva (a cerca de 41 quilômetros de Bauru). O caso é investigado pela Polícia Civil como roubo seguido de morte (latrocínio).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o corpo da vítima, identificada como Arcir Bento Junior, foi localizado por policiais por volta das 11h, já em estado de putrefação, na garagem da residência rural onde ele morava sozinho.

A perícia técnica foi acionada e o Instituto de Criminalística realizou os trabalhos no local. Segundo o documento policial, há indícios de que a morte tenha ocorrido por estrangulamento, o que será confirmado após a conclusão do exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML).